2022/09/09 | 12:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بكربلاء غضب واستياء.. أصحاب المواكب يطالبون بالماء والكهرباء | الحصاد الاخباري 2022/9/8) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7OvnzVF1Ei0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بكربلاء غضب واستياء.. أصحاب المواكب يطالبون بالماء والكهرباء | الحصاد الاخباري 2022/9/8) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بكربلاء غضب واستياء.. أصحاب المواكب يطالبون بالماء والكهرباء | الحصاد الاخباري 2022/9/8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).