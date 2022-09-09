بتكوين تقفز متجاوزة 20 ألف دولار

2022/09/09 | 12:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت عملة بتكوين المشفرة حاجز 20 ألف دولار وتتطلع لتسجيل أفضل يوم لها في ستة أسابيع، الجمعة، إذ انخفض الدولار ووجدت الأسواق أسبابا للتفاؤل في نهاية أسبوع صعب.

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