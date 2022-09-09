المرور توضح أسباب تطبيق نظام الهزاز لفحص السيارات

2022/09/09 | 12:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- وسام الملاأوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، بشأن أسباب تطبيق نظام الهزاز لفحص السيارات، فيما أكدت أن قرار تطبيق اللوحات الموحدة سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.وقال مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" تطبيق نظام الهزاز لفحص السيارات هو إجراء ضد الفساد والمفسدين ومواكبة التطور لفحص متانة وشروط الأمان بدلاً من الفحص اليدوي الذي كان معمول به سابقاً".وأشار الى أن" الفحص من أجل سلامة السائق وهذا التطور الإلكتروني وربطه ضمن النظام يبعد المفسدين وأي ابتزاز للمواطن "، موضحاً أن" عقد الفحص بالهزار تم التعاقد عليه عام 2018 وبدأ بالتنفيذ الآن ونحن نؤيده جملة وتفصيلاً ".وحول اللوحات الجديدة أكد الربيعي أن" توحيد اللوحات مع إقليم كردستان يشمل جميع المحافظات دون ذكر اسم المحافظة على اللوحة والأرقام باللغة الإنجليزية إضافة الى وجود (كود) ومضينا بهذا الأمر بتوجيه من وزير الداخلية ورئاسة الوزراء ضمن قرار مجلس الوزراء 125 الذي يقضي بإنشاء هذا العقد وتم العمل به وخلال الأيام المقبلة سيدخل حيز التنفيذ".





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