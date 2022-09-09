بامتلاكه أكثر من 130 طنًا.. العراق يحتل المرتبة الثالثة عربيًا في احتياطي الذهب

2022/09/09 | 12:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مجلس الذهب العالمي، أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم من المعدن الأصفر، بلغت 35.393 ألف طن بنهاية يوليو الماضي.وأوضح مجلس الذهب في إحصائية، اليوم الجمعة وفقا لوكالة الأنباء العراقية، أن العراق حل في المرتبة الثالثة عربياً، …

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