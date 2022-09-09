تحرير محامٍ مختطف واعتقال خاطفيه في ديالى (صورة)

2022/09/09 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تحرير المحامي ليث حسن حميد بعد اختطافه في ديالى، فيما أشارت إلى القاء القبض على الخاطفين.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال تكثيف الجهود الاستخبارية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبعد مضي ثلاثة ايام على اختطاف المحامي (ليث حسين حميد) من قضاء المقدادية ضمن محافظة ديالى تمكنت الابطال في وكالة الاستخبارات من تحرير المحامي المختطف من منطقة الشاخة ضمن محافظة ديالى".

واضاف البيان، ان "وكالة الاستخبارات تمكنت من القاء القبض على المتهمين في هذه القضية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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