2022/09/09 | 12:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عبرت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة 09/09/2022، عن تعازيها للمملكة البريطانية بوفاة الملكة إليزابيث الثانية....

ظهرت المقالة العراق يعزي برحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أولاً على المسلة.

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