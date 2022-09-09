2022/09/09 | 12:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أظهرت إحصائيات مجلس الذهب العالمي، أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم من المعدن الأصفر،...

ظهرت المقالة العراق يحتل المركز الثالث عربياً والثلاثين عالمياً باحتياطي الذهب أولاً على المسلة.

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