2022/09/09 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء مناقشة آخر عملية بحث لمكتب التحقيقات الفيدرالي داخل منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في ولاية فلوريدا ، كشف المذيع الكوميدي ومقدم برنامج "The Late Late Show" ، جيمس كوردن، أنه قام بسرقة مناديل الحمام أثناء التصوير في البيت الأبيض.وقد لا تكون تلك وثائق سرية، لكن كوردن يشرح كيف نجح في تنفيذه عملية السرقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذيع يعترف على الهواء بسرقة حمام الرئيس الأمريكي جو بايدن.. شاهد ما سرقه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مذيع يعترف على الهواء بسرقة حمام الرئيس الأمريكي جو بايدن.. شاهد ما سرقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).