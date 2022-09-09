لعشاق إرث العراق.. رحلة ثلاثية الأبعاد للموصل

2022/09/09 | 13:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعطت مجموعة من المهندسين العراقيين ولادة جديدة افتراضية لـ5 مواقع تاريخية في الموصل، وذلك من خلال رحلة ثلاثية الأبعاد تمكن من خلالها الزوار من استرجاع الذكريات لمواقع أثرية عمرها مئات السنين.

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