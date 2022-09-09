2022/09/09 | 13:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الطاقة في كازاخستان عن وقف إنتاج النفط في حقل كاراتشاغانك بسبب الإصلاحات التي ستجري به في الفترة من 12 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الطاقة، حيث يعد حقل كاراتشاغاناك، المكتشف عام 1979، من أكبر حقول مكثفات الغاز في العالم، ويقع في الشمال الغربي من كازاخستان، ويغطي مساحة تزيد عن 280 كيلومترا مربعا.



ويتم تنفيذ مشروع كاراتشاغاناك كجزء من اتفاقية مشتركة للإنتاج ما بين حكومة كازاخستان وتحالف الشركات الأجنبية التي تمثلها شركات "شل" (29.25%) و"إيني" (29.25%) و"شيفرون" (18%) و"لوك أويل" (13.5%) و"كازمونايغاز" (10%).

المصدر: سبوتنيك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كازاخستان توقف الإنتاج في أحد أكبر حقولها النفطية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كازاخستان توقف الإنتاج في أحد أكبر حقولها النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).