عودة مطار حلب الدولي للخدمة

2022/09/09 | 13:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الجمعة، عن استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من اليوم الجمعة الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وقالت الوزارة في بيان لها صباح اليوم بث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة “أنجزت كوادرنا في المؤسسة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركاتنا الوطنية إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار ليلة الثلاثاء الماضي”.

ودعا البيان النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار لإعادة توجيه رحلاتها القادمة والمغادرة اعتباراً من هذا التاريخ، لافتاً إلى أن المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين وشركات الطيران على مدار الساعة.

يذكر أن مطار حلب الدولي تعرض لقصف جوي اسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي هو الثاني خلال أسبوع أدى إلى أضرار في المطار ما أدى لخروجه عن الخدمة.

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