بدء التصويت في الانتخابات المحلية الروسية

2022/09/09 | 13:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت عملية التصويت على مناصب حكومية محلية في أكثر من 80 إقليماً في روسيا، اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تستمر على مدار 3 أيام.

وتستمر عملية التصويت من اليوم وحتى إغلاق صناديق الاقتراع بعد غد الأحد.

ويمكن التصويت سواء عن طريق الاقتراع الإلكتروني أو بالتصويت شخصياً في مراكز الاقتراع، حيث يختار الناخبون أعضاء البرلمانات المحلية والمحافظين.

ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت أكثر من 45 مليون شخص.

ويلقي الغزو الروسي لأوكرانيا بظلاله على الانتخابات.

فقد واجه مرشحو المعارضة ضغوطاً هائلة، حيث تم حظر المرشحين، الذين انتقدوا الحرب ووصفوها بـ”الحرب” غير القانونية، من خوض غمار الانتخابات.

ويعتقد النقاد أن النتائج سيتم التلاعب بها بشكل كبير.

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