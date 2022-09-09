2022/09/09 | 13:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة باهتمام المستثمرين بتهديد روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض المشترين.بينما يتجه الخام لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني مع تأثر الطلب بالزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط تهديدات روسية بوقف صادرات الغاز لبعض المشترين) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط تهديدات روسية بوقف صادرات الغاز لبعض المشترين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).