2022/09/09 | 13:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mwwGIxJYAHc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جدوى جولة مساعدة وزير الخارجية الأميركي إلى العراق في تفكيك المشهد المعقد والسياسات الخاطئة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جدوى جولة مساعدة وزير الخارجية الأميركي إلى العراق في تفكيك المشهد المعقد والسياسات الخاطئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).