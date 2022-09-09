حين تكون الصحافة أداة للتنمر وإهانة كرامة المواطن

2022/09/09 | 13:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد شنكالي بعيداً عن اخلاقيات العمل الصحفي وبعيداً عن كل معايير حقوق الانسان، أصبحت الصحافة الحديثة “صحافة السرعة” وسيلة للتنمر على المواطنين والتدخل في سلب خصوصيات المواطن واهانته او يتحول الصحفي الى أداة استجواب كأي ضابط تحقيق من حقه ان يسأل المتهم أي سؤال، صحافة السرعة او صحافة السوشيال ميديا أصبحت أداة لإهانة كرامة …

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