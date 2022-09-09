طقس العراق يشهد استقراراً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

2022/09/09 | 14:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة 09/09/2022، توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة،...

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