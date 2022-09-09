وزیر الداخلية الايراني: لا يحق دخول العراق الا عبر زرباطية

2022/09/09 | 14:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد وزیر الداخلية الايراني، أحمد وحيدي، الذي يتواجد في معبر مهران الحدودي (يقابله منفذ...

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