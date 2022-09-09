جهاز مكافحة الإرهاب: داعش فقدت المبادرة

2022/09/09 | 14:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز مكافحة الإرهاب لديه يومياً عمليات نوعية.

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