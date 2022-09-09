محادثة “واتساب ” مسربة تدفع عن رونالدو هذه التهمة

2022/09/09 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري ح محادثة “واتساب” مُسربة اهتمام نادي نابولي الإيطالي بخدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، خلال الميركاتو الصيفي.وجمعت المحادثة بين “الدون” ومدرب نابولي الإيطالي لوسيانو سباليتي، الصيف الماضي، وكشفت صحيفة […]

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