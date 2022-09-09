2022/09/09 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أغلقت السلطات الإيرانية ،اليوم الجمعة ،المعابر الحدودية المؤدية إلى ممرات الخروج من إيران إلى العراق أمام الزوار الإيرانيين إلى “كربلاء” لحضور مراسم زيارة الأربعين، حتى إشعار آخر؛ وذلك بسبب ما أطلق عليه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‏‎ إيران تغلق حدودها البرية مع العراق وتدعو مواطنيها إلى إنهاء الزيارة بأقرب وقت المركز الخبري الوطني.

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