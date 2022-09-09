البيت الأبيض يجدد التزامه بتوفير المساعدات العسكرية لأوكرانيا

2022/09/09 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض أنه بحث مع حلفاء واشنطن الدعم الدولي لأوكرانيا وتوفير المساعدات الأمنية والاقتصادية لها، لتكبيد روسيا الخسائر، ومحاسبة الكرملين على عدوانه.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس جو بايدن تحدث مع الحلفاء والشركاء للتأكيد على استمرار الدعم الدولي لأوكرانيا.

وذكر أن الاجتماع شدد على ضرورة التوفير المستمر للمساعدات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا والفرض المستمر للتكاليف على روسيا لمحاسبة الكرملين على عدوانه.

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