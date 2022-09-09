برلمان كوريا الشمالية يفجر مفاجأة نووية !!

2022/09/09 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن برلمان كوريا الشمالية البلاد دولة نووية، فيما قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن امتلاك بيونغ يانغ السلاح النووي، حق لا رجعة عنه.

وأكد البرلمان أن الزعيم كيم جونغ أون يمتلك السلطة الكاملة على القرارات حول استخدام السلاح النووي.وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية ان بلاده لن تقبل نزع سلاحها النووي أبدا، مضيفا أن السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضت بلاده لغزو أو لتهديد وشيك.

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