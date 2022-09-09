واشنطن تلوح بعقوبات جديدة على ايران

2022/09/09 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

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قال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على إيران مثل التي فرضت على روسيا، ومحاسبة كل من اختار، على غرار إيران، دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف نيلسون ان العقوبات الأميركية ستستهدف العديد من الشركات الإيرانية الضالعة في عمليات البحث والتطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة، فضلا عن الشركة الإيرانية المولجة نقل هذه المسيّرات إلى روسيا.وأعلنت إيران في وقت سابق أنها تدرس شراء طائرات مقاتلة روسية من طراز سوخوي خمسة وثلاثين.

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