رغم قرار الإغلاق.. استمرار تدفق الزائرين الايرانيين عبر منفذ الشيب الحدودي (فيديو)

2022/09/09 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اوضح مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، الجمعة، استمرار تدفق الزائرين الايرانيين عبر منفذ الشيب الحدودي نحو مدينة كربلاء لتادية زيارة الاربعين.

وبحسب الفيديو، فأن اعداد كبيرة من الزوار الايرانيين لا يزالون يتدفقون عبر منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان دون اي اغلاف للمنفذ.

ويواصل الزوار منذ ايام دخولهم للاراضي العراقية بلا تأشيرات للسفر ووسط تسهيلات بالاجراءات لتأدية الزيارة الاربعينية.

وفي وقت سابق من اليوم، قررت السلطات الايرانية بتوجيه من وزير الداخلية اغلاق المنافذ الحدودية وايقاف تدفق مواطنيها لحين توفر وسائل النقل لهم داخل الاراضي العراقية.

ودعت السلطات الايرانية، الزوار الايرانيين لمغادرة كربلاء فور انتهائهم من الزيارة لفسح المجال امام غيرهم من الزائرين.

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