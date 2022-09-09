إقليم كردستان يدخل الفراغ القانوني.. وطلبات رسمية لتعديل قانون الانتخابات

2022/09/09 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان إقليم كردستان، لقمان وردي، اليوم الجمعة، تقديم طلب من خمس كتل نيابية منها كتلته، لتعديل قانون الانتخابات، وفيما دعا إلى نظام تعدد الدوائر وتوزيع مقاعد الكوتا على جميع الدوائر، أكد عدم إمكانية تحديد موعد الانتخابات دون تعديل قانونها.

وقال وردي في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إننا "لازلنا في حوارات مع القوى والجهات السياسية من أجل تعديل قانون الانتخابات، ولايمكن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الأول من أكتوبر ٢٠٢٢"، مبينا أن "إقليم كردستان يدخل الفراغ القانوني ما لم يتم تمديد عمر البرلمان، وستصبح حكومة الإقليم حكومة تصريف الأعمال وكذلك رئاسة البرلمان".

وأضاف أنه "قدمنا مقترح قانون وطالبنا بتغيير نظام الانتخابات إلى الدوائر المتعددة وتوزيع مقاعد كوتا المكونات على جميع محافظات الإقليم"، موضحا أن "الحوارات مستمرة في هذ الصدد، ولايمكن تحديد موعد الانتخابات في الإقليم ما لم يعدل قانونها، ناهيك عن أن مفوضية الانتخابات بحاجة إلى مدد معينة للبدء بإجراءاتها واستعداداتها، وعليه لابد من التوصل لاتفاق على تعديل قانون الانتخابات قبل الشروع في تمديد عمر البرلمان".

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