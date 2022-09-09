2022/09/09 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجانب المظلم من حياة الفنان العراقي عبوري !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MoDKIqnSi1U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجانب المظلم من حياة الفنان العراقي عبوري !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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