ايران تغلق جميع المنافذ الحدودية المؤدية الى العراق الى اشعار اخر

2022/09/09 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الأربعين المركزية في

ايران، اليوم الجمعة، عن إغلاق جميع

الطرق الحدودية المؤدية إلى العراق.

وقال رئيس لجنة الأربعين سيد مجيد

ميراحمدي في تصريح للتلفزيون الايراني:

بسبب الأحداث المقلقة التي

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