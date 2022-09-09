برنامج الأيام المقبلة حتى جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية

2022/09/09 | 14:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما الخميس، في ما يلي الخطوط العريضة لبرنامج الأيام المقبلة حتى جنازتها في كنيسة ويستمنستر في لندن.أعد هذا البرنامج التاريخي لما بعد وفاة الملكة التي حكمت سبعين عاما وسبعة أشهر، بدقة منذ سنوات وتمت مراجعة هذه الخطة التي سميت “جسر لندن […]

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