2022/09/09 | 14:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، صرف مليارات لترميم مبناه.وذكر بيان للمجلس ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبرا بشأن قيام مجلس النواب بصرف المليارات على مبنى مجلس النواب”.أضاف البيان أنه “وبهذا الصدد تود الدائرة الاعلامية في مجلس النواب ان تبين ان جميع ما تم تداوله […]

ظهرت المقالة مجلس النواب ينفي صرف “مليارات” لترميم مبناه أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب ينفي صرف “مليارات” لترميم مبناه) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب ينفي صرف “مليارات” لترميم مبناه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).