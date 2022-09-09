2022/09/09 | 14:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 39zFcgbHVnk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفير عام في #ذي_قار.. الذئاب تعاود الهجوم والعشائر تقتلها وتلاحقها في البساتين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفير عام في #ذي_قار.. الذئاب تعاود الهجوم والعشائر تقتلها وتلاحقها في البساتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).