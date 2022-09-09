مجلس النواب ينفي صرف مليارات على مبناه

2022/09/09 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مجلس النواب، اليوم الجمعة، صرف مليارات الدنانير على مبناه.

وذكر المجلس في بيان أن “مجلس النواب يؤكد جميع ما تم تداوله بهذا الشأن هي اخبار عارية عن الصحة ولا اساس لها”.

وتابع أن “جل ما تم القيام به هو إعادة تنظيف والصيانة الدورية لمبنى المجلس لم تكلف شيئاً”.

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