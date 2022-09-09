التربية تحذر من التعاطي مع صفحات مزورة وتتوعد بملاحقتها قانونيا

2022/09/09 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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تنويه

التربية تحذر من صفحات مزورة باسم إعلام مدارس المتفوقين والمتفوقات تروج لأخبار كاذبة وتؤكد احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة الجهات التي تقف وراءها

حذرت وزارة التربية من التعاطي مع صفحات مزورة باسم إعلام مدارس المتفوقين والمتفوقات .

وجاء في نص التنويه الذي أصدرته الوزارة :

"توضيحا للرأي العام وتأكيداً على ضرورة التعامل مع الصفحات الرسمية للوزارة فيما يخص الكتب الرسمية وأخبار وزارة التربية من مصادرها الرسمية، ونهيب بوسائل الإعلام ومتابعي هذا الشأن الحذر من المواقع المزورة وصفحات التواصل الاجتماعي الوهمية.

وتعلن الوزارة إنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة منتحلي تلك الصفحات والمروجين لها وأنها لا تتحمل مسؤولية مانُشر فيها وتدعو إلى استقاء أخبار ومستجدات وزارة التربية من المواقع الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء والمخولة بالتصريح الرسمي حصرا ...

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