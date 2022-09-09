إيضاح مفصّل بالمدد الزمنية والكلف المالية التي تحتاجها المفوضية لاجراء انتخابات مبكرة

2022/09/09 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مسؤول في مفوضية الانتخابات، اليوم الجمعة، عن الوقت الذي تحتاجه المفوضية لإجراء انتخابات مبكرة جديدة في العراق.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، ان "المفوضية تحتاج من سنة الى سنة ونصف باقل تقدير لإكمال كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات المبكرة، وذلك بعد تخصيص الأموال الكافية والتي تقدر بـ(300) مليون دولار".

وبين ان "إكمال العملية الانتخابية لا يتعلق فقط بالمفوضية، بل هناك جهات أخرى مسؤولة عن هذه العملية وهي الأمنية وإعداد الخطة الأمنية لتأمين هذه العملية والحكومة لتوفير الأموال"، لافتاً إلى أن "البرلمان هو المسؤول مع مجلس الوزراء على تحديد الموعد وليس المفوضية".

وأكدت شخصيات سياسية على ضرورة إجراء إنتخابات مبكرة إذ رأتها انها الحل الوحيد لخلاص العراق من الاحتقان السياسي الذي يعيشه طوال الأشهر الماضية.

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