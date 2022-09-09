4.35 تريليون دولار القيمة السوقية لـ13 بورصة عربية بنهاية أغسطس

2022/09/09 | 15:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي ـ مباشر: كشف صندوق النقد العربي، عن وصول القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و356 ملياراً و843 مليون دولار في نهاية تعاملات أغسطس الماضي.وأوضح الصندوق، في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة …

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