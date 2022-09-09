2022/09/09 | 15:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تبنى المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، قرارًا بتعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشكل كامل، حيث سيتم تطبيق القواعد العامة لقانون التأشيرة على المواطنين الروس.وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشكل كامل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشكل كامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).