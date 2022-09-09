2022/09/09 | 15:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتذكر ديرين ماك غريدي، الطاهي الشخصي السابق للملكة إليزابيث الثانية، الذي سافر مع الملكة وعائلتها لأكثر من عقد من الزمان، وعاش معها الذكريات الجميلة والوجبات المفضلة التي أعدها للملكة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد الطاهي الشخصي الخاص للملكة إليزابيث الراحلة يروي قصة طريفة أضحكتها بشدة في أول لقاء معها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد الطاهي الشخصي الخاص للملكة إليزابيث الراحلة يروي قصة طريفة أضحكتها بشدة في أول لقاء معها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).