الاتحاد المغربي يُدين الاعتداءات التي تعرض لها منتخب تحت 17 سنة

2022/09/09 | 15:26 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور من مواجهة المغرب والجزائر في النهائي (حساب الاتحاد العربي تويتر)

خسر المنتخب المغربي تحت 17 سنة نهائي بطولة كأس العرب أمام نظيره الجزائري، مساء الخميس، بضربات الترجيح (4-2)، بعدما انتهى الوقت القانوني للمباراة بهدف لمثله، لتندلع أعمال شغب بين اللاعبين، مباشرة بعد تتويج أصحاب الأرض باللقب.

وبعد الأحداث اللارياضية التي شهدتها المباراة النهائية، نشر الاتحاد المغربي لكرة القدم بياناً أدان فيه الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء الوفد المغربي في مدينة وهران، مع توجيه رسالة إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، لاستنكار الهجوم على لاعبي منتخب أشبال الأطلس.

وجاء في بيان الاتحاد المغربي الذي نشره الجمعة عبر موقعه الإلكتروني: "ندين الأحداث الوحشية والهمجية التي تعرض لها لاعبو المنتخب المغربي من طرف لاعبي الفريق الخصم والجماهير التي اقتحمت الملعب، ويستغرب الاتحاد المغربي لكرة القدم الغياب التام للأمن أمام حضور جماهيري غفير وظروف مشحونة قبل وأثناء المباراة".

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وتابع البيان الرسمي في حديثه "يُطالب الاتحاد المغربي باتخاذ الإجراءات الصارمة وفق القوانين واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم.



الاتحاد المغربي يعبر عن أسفه العميق لغياب الروح الرياضية أثناء المباراة، ويؤكد أنه سيسخر كل الإمكانيات القانونية من أجل صون حقوق (أشبال الأطلس) وترسيخ مبادئ الروح الرياضية التي غابت جملة وتفصيلاً في المباراة النهائية التي جمعت بين لاعبين أطفال تقل أعمارهم عن 17 سنة".

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