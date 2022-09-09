كلمة ممثل المرجع السيستاني مع المشاركين في مؤتمر نداء الاقصى الدولي (فيديو)

2022/09/09 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل المرجع الديني الاعلى السيد

علي السيستاني، خلال لقائه، بمجموعة

كبيرة من علماء المذاهب الاسلامية

وشخصيات عالمية امثال حفيد القائد

الافريقي نيلسون مانديلا وحفيد محرر

الهند نهرو غاندي والفلسطيني

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