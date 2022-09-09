2022/09/09 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر بنك إنجلترا بيانا أعرب فيه عن

نيته استبدال صورة الملكة الراحلة

إليزابيت الثانية بصورة الملك تشارلز

على عدد من الفئات النقدية.

وجاء في البيان أن هذا الإجراء سيبدأ

بعد انتهاء الحداد على الملكة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تستبدل صورة الملكة إليزابيث بصورة الملك تشارلز الثالث على الجنيه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تستبدل صورة الملكة إليزابيث بصورة الملك تشارلز الثالث على الجنيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).