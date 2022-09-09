جهاز الأمن الوطني يطيح بعصابة

2022/09/09 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة،

الاطاحة بعصابة للإتجار بالبشر في

بغداد.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "استناداً للمعلومات

الاستخبارية التي أكدت وجود عصابة

استطاعت تنفيذ عدة عمليات

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