2022/09/09 | 15:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أظهرت دراسة مناخية جديدة أن منطقة الشرق الأوسط تزداد احتراراً مرتين أكثر من المعدل...

ظهرت المقالة العراق في قلب الانحباس الحراري الكوني..



لكن لا خطط لديه لصد الكارثة أولاً على المسلة.

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