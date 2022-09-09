2022/09/09 | 15:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تشارك المرأة العراقية في جنوب ووسط العراق، الرجال في تقديم الخدمات للزائرين على طول...

ظهرت المقالة نساء عراقيات يقدمن للزوار خبز تنور الطين في المواكب الحسينية أولاً على المسلة.

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