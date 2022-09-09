2022/09/09 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، الجمعة، اعتقال مطلوبين وضبط أسلحة غير مرخصة وطائرة مسيرة.وذكر بيان للعمليات، أنّ “الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ في قِيادة عمليات بغداد والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة حققت، من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد: اعتقال مطلوبين وضبط طائرة مسيرة المركز الخبري الوطني.

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