2022/09/09 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علي الشريفي يكشف سبب تهديده بالقتل: “بنية سلمت علية ونظرت الها كطفلة ومو مثل الي نفسه مريضة” المركز الخبري الوطني.

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