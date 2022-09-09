متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا؟.. وزير الدفاع الأمريكي يجيب

2022/09/09 | 15:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زعم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن الناتو لا يسعى إلى المواجهة مع روسيا ولا يهددها، على الرغم من أن روسيا تؤكد مرارا على الطبيعة العدوانية للحلف وتركيزه على المواجهة.وأضاف أوستن، خلال لقاء مع وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا في براغ: ” بصراحة، الناتو لا يسعى للمواجهة مع روسيا، ولا يهدد روسيا، […]

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وزير الدفاع الأمريكي يجيب أولاً على ايرث نيوز.

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