2022/09/09 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي، أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030.

وقال فوزي إن "الدول الثلاث تعمل بشكل كبير جدا والموضوع ما زال محل دراسة (تدور حول) إعداد ملف لاستضافة" مونديال 2030.

وأضاف: مصر ستكون من أفضل دول العالم استضافة وتنظيما لمثل هذه البطولة، مشيرا إلى أنها استضافت بطولات عالمية عدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وسبق لمصر تقديم ترشيحها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2010 لكنها منيت بخيبة أمل كبيرة بخروجها خالية الوفاض وفشلها في منافسة جنوب إفريقيا التي حظيت بشرف تنظيم النسخة الأولى والأخيرة حتى الآن في القارة السمراء.

وفي الشهر الماضي، أعلنت دول الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي ترشيحها المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030 والذي يصادف الذكرى المئوية للمسابقة التي أقيمت نسختها الأولى في مونتيفيديو عاصمة أوروغواي.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تدرس الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تدرس الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).