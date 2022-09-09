لاغراض الصيانة.. قطع جسر الجمهورية وسط بغداد

2022/09/09 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد مراسل (بغداد اليوم)، الجمعة، بقطع جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسلنا انه "تم قطع جسر الجمهورية وسط بغداد"، لافتاً إلى أن "القطع جاء لأغراض الصيانة".

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