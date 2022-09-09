بعد دعوة الصدر ’الصريحة’.. لحكومة الكاظمي الحق القانوني باجراء انتخابات.. ولكن..

2022/09/09 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، إمكانية حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، انه "لا مانع دستوري او قانوني يمنع حكومة تصريف الاعمال اليومية اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، فهي لها هذه الصلاحيات وممكن لها الإدارة والاشراف على الانتخابات سواء المبكرة او الاعتيادية".وأشار انه "لا يوجد نص دستوري يمنع حكومة تصريف الاعمال اليومية من اجراء الانتخابات".

وأكد أن "حكومة الكاظمي قادرة على هذا وفق الدستور والقانون، ولا مانع من ذلك الا المانع السياسي فقط".

ودعا زعيم التيار الصدري يوم امس الخميس، في تغريدة على تويتر، الى بقاء رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للإشراف على الانتخابات المبكرة، التي يطالب بها منذ فترة.

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