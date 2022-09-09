ميسان تبدي موافقة ’مشروطة’ لدخول العجلات الايرانية الى العراق

2022/09/09 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

ابدت محافظة ميسان، اليوم الجمعة، موافقة مشروطة لدخول العجلات الإيرانية إلى العراق.

واعلنت المحافظة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) عن "دخول العجلات التي تم تخصيصها من الجانب الايراني والتي ستساهم في نقل الزوار من منفذ الشيب الحدودي إلى مركز المحافظة"، لافتة الى ان "محافظ ميسان علي دواي اشترط على الجانب الإيراني بأن يكون النقل مجاناً للزوار الايرانيين وبدون اي ثمن بعد ان كان طلبهم ان يكون النقل مقابل ثمن".

وأكد المحافظ وفقاً للبيان، بأن "تسيير العجلات يكون وفق خطة تضمنت التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتقديم الدعم والأسناد وتأمين انسيابية حركة العجلات ذهاباً واياباً".

وأشار البيان إلى أن"ميسان خصصت (80)عجلة لنقل الزوار مجاناً من منفذ الشيب الحدودي الى مركز المحافظة".

واوضح ان " لجنة دعم الشعائر الدينية والمواكب الحسينية في مكتب المحافظ ستستمر بتقديم كافة الخدمات للمواكب والزوار الوافدين عبر المنفذ"، منوهاً ان "ميسان قامت في وقت سابق بافتتاح مشروع إنشاء طريق منفذ الشيب الحدودي (طريق المسافرين) بطول 3 كم مع تجهيز إلية شفل، وحالياً جاري العمل بإكمال مشروع الممر الثاني لطريق (الشيب - المشرح) بكافة تفاصيله بضمنها إنشاء جسر وتقاطعات مجسرة".

ولفت البيان الى ان "محافظة ميسان ادرجت عدد من المشاريع في منفذ الشيب الحدودي منها :- تنفيذ شبكة مجاري ثقيلة وإمطار للمنفذ ومشروع إنشاء مختبر لفحص المواد الغذائية الداخلة للمنفذ وتجهيز ونصب محطة تحليه (RO) سعة 30 م3/ساعة مع تنفيذ شبكة ماء منفذ الشيب الحدودي وتجهيز أجهزة المختبر الغذائي الفرعي العائد إلى الصحة العامة"، مشيراً إلى أن "هناك مشاريع اخرى جميعها ضمن الخطط السنوية للمحافظة".

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