واسط تسمح بدخول عجلات النقل المجاني للزائرين الايرانيين

2022/09/09 | 16:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قررت خلية الزيارة الأربعينية في واسط السماح بدخول عجلات النقل المجاني وايصال الزائرين الوافدين عبر منفذ زرباطية الحدودي الى شارع 40 في منطقة الخاچية بقضاء الكوت.

وقال اعلام الخلية أن المحافظة وفرت 1500 باص لنقل الزوار مجاناً، بالتنسيق مع العتبات المقدسة والجانب الإيراني وسيتم دعم هذا العدد بأعداد أخرى كبيرة من الباصات .

وفي سياق متصل وجهت الخلية دوائر المرور في محافظة واسط للمباشرة بتسجيل غرامات مالية وفق القانون، على سواق المركبات التي تتجاوز سرعة 90 كم على الطرقات المؤدية إلى كربلاء لتلافي خطر وقوع حوادث مرورية.

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